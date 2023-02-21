РФ делала все возможное для решения украинского кризиса мирными средствами — Путин

12:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва делала все возможное для решения украинского кризиса мирными средствами, но за ее спиной готовился «совсем другой сценарий». Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Мы делали все возможное, действительно все возможное для того, чтобы решить эту проблему мирными средствами. Терпеливо вели переговоры о мирном выходе из этого тяжелейшего конфликта [на Украине], но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий», — указал глава государства.