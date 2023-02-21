Запад развязал войну, а Россия использует силу, чтобы ее остановить — Путин

12:29 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что это Запад развязал войну, а Россия использует силу, чтобы ее остановить.

«Я хочу это повторить: это они [Запад] развязали войну. А мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить», — сказал глава российского государства во вторник в послании Федеральному собранию.