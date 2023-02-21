Обещания Запада о стремлении к миру на Донбассе обернулись жестоким подлогом — Путин
12:32 21.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обещания западных стран стремиться к миру на Донбассе обернулись жестоким подлогом и ложью, эти страны занимались крючкотворством. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
«Обещания западных правителей, их заверения о стремлении к миру на Донбассе обернулись, как мы теперь видим, подлогом, жестокой ложью. Они просто тянули время, занимались крючкотворством, закрывали глаза на политические убийства, на репрессии киевского режима против неугодных, на издевательства над верующими. Все больше поощряли украинских неонацистов на террористические действия на Донбассе», — отметил президент.
НОВОСТИ
- 12:34 21.02.2023
- Западу никогда не отмыться от позора после того, что он натворил в других странах — президент РФ
- 12:33 21.02.2023
- Западные элиты превратились в символ тотальной лжи, заявил Путин
- 12:29 21.02.2023
- Запад развязал войну, а Россия использует силу, чтобы ее остановить — Путин
- 12:26 21.02.2023
- РФ делала все возможное для решения украинского кризиса мирными средствами — Путин
- 12:22 21.02.2023
- Путин назвал нынешнее время сложным и рубежным
- 12:05 21.02.2023
- В России выявили 11 277 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 21.02.2023
- Визит Байдена на Украину не является из ряда вон выходящим событием для РФ — Песков
- 11:32 21.02.2023
- В Дербенте застрелили чемпиона мира по грэпплингу
- 11:20 21.02.2023
- Киев опасается, что США принудят Украину к сделке с Россией — Politico
- 11:18 21.02.2023
- Более 20% новых сотрудников пришли в Сбер по реферальной программе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать