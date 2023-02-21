Западные элиты превратились в символ тотальной лжи, заявил Путин
12:33 21.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные элиты превратились в символ тотальной беспринципной лжи, они обманывают и свои народы, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник, оглашая послание Федеральному собранию.
«Западные элиты превратились в символ тотальной, беспринципной лжи», — констатировал глава российского государства.
НОВОСТИ
- 12:34 21.02.2023
- Западу никогда не отмыться от позора после того, что он натворил в других странах — президент РФ
- 12:32 21.02.2023
- Обещания Запада о стремлении к миру на Донбассе обернулись жестоким подлогом — Путин
- 12:29 21.02.2023
- Запад развязал войну, а Россия использует силу, чтобы ее остановить — Путин
- 12:26 21.02.2023
- РФ делала все возможное для решения украинского кризиса мирными средствами — Путин
- 12:22 21.02.2023
- Путин назвал нынешнее время сложным и рубежным
- 12:05 21.02.2023
- В России выявили 11 277 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 21.02.2023
- Визит Байдена на Украину не является из ряда вон выходящим событием для РФ — Песков
- 11:32 21.02.2023
- В Дербенте застрелили чемпиона мира по грэпплингу
- 11:20 21.02.2023
- Киев опасается, что США принудят Украину к сделке с Россией — Politico
- 11:18 21.02.2023
- Более 20% новых сотрудников пришли в Сбер по реферальной программе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать