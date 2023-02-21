Западу никогда не отмыться от позора после того, что он натворил в других странах — президент РФ

12:34 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад никогда не отмоется от позора после того, что он натворил в Югославии, Ливии и других странах, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Этот отвратительный метод обмана уже не раз был опробован и раньше. Так же бессовестно, двулично они [страны Запада] вели себя, разрушая Югославию, Ирак, Ливию, Сирию. От этого позора никогда им не отмыться», — сказал Путин.