В мире не должно быть деления на так называемые цивилизованные страны и другие, уверен Путин

12:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Деления на так называемые цивилизованные страны и все остальные в современном мире быть не должно, и Россия будет эту позицию отстаивать.

«Мы твердо отстаиваем не только свои интересы, но и нашу позицию о том, что в современном мире не должно быть деления на так называемые цивилизованные страны и все остальные», — сказал президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию. «Необходимо честное партнерство, в принципе отрицающее любую исключительность, тем более агрессивную», — добавил он.