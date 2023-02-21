В мире не должно быть деления на так называемые цивилизованные страны и другие, уверен Путин
12:40 21.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Деления на так называемые цивилизованные страны и все остальные в современном мире быть не должно, и Россия будет эту позицию отстаивать.
«Мы твердо отстаиваем не только свои интересы, но и нашу позицию о том, что в современном мире не должно быть деления на так называемые цивилизованные страны и все остальные», — сказал президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию. «Необходимо честное партнерство, в принципе отрицающее любую исключительность, тем более агрессивную», — добавил он.
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