Киев еще до СВО вел переговоры о системах ПВО, пытался заполучить ядерное оружие

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры киевского режима с Западом о поставках систем противовоздушной обороны (ПВО), боевых самолетов и другой техники велись еще до начала российской специальной военной операции (СВО, Киев совершал потуги заполучить ядерное оружие. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Хочу особо подчеркнуть, что еще до начала специальной военной операции велись переговоры Киева с Западом о поставках на Украину и систем ПВО, и боевых самолетов, и другой тяжелой техники. Помним мы и о потугах киевского режима заполучить ядерное оружие, ведь говорили об этом публично», — подчеркнул глава российского государства.