Путин напомнил, что Запад прямо отказал РФ в ответ на ее принципиальные предложения по безопасности

12:48 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад дал прямой отказ России в ответ на все ее принципиальные предложения по безопасности и тем самым продемонстрировал, что не собирается останавливаться в реализации своих агрессивных планов. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«В декабре 2021 года мы официально направили в США и НАТО проекты договоров о гарантиях безопасности. Но по всем ключевым, принципиальным для нас позициям получили, по сути дела, прямой отказ. Тогда окончательно стало понятно, что отмашка на реализацию агрессивных планов дана, и останавливаться уже они не собираются», — отметил он.