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Элиты Запада не скрывают цели нанести России стратегическое поражение — Путин

12:50 21.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные элиты не скрывают цели нанести России стратегическое поражение, «покончить с ней раз и навсегда». Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Элиты Запада не скрывают своей цели нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение. Что это значит? Для нас что это такое? Это значит покончить с нами раз и навсегда. То есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния», — сказал президент.

Владимир Путин назвал Украину порабощенной Западом, ее готовили к большой войне.

«США и НАТО ускорено разворачивали у границ нашей страны свои армейские базы, секретные биолаборатории, в ходе маневров осваивали театр будущих военных действий, готовили подвластный им киевский режим, порабощенную ими Украину к большой войне. И сегодня признаются в этом», — указал глава государства.

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