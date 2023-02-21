Путин назвал целью Запада оторвать исторические территории от России

12:57 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проект Запада по созданию «анти-России», который сейчас реализуется на Украине, ставит цель оторвать исторические территории, сегодня называемые Украиной, от России. Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Глава государства напомнил, что проект создания «анти-России», который Запад сегодня реализует на Украине, «не новый». «Его взращивали и в Австро-Венгерской империи, [его взращивала] и Польша, и другие страны с одной целью: оторвать эти исторические территории, которые сегодня называются Украиной, от нашей страны. Вот в чем эта цель, ничего нового нет, никакой новизны, все повторяют», — подчеркнул президент.