РФ будет отодвигать угрозу от своих границ, если Киев получит дальнобойные системы — Путин

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет вынуждена отодвигать угрозу от своих границ, в случае получения киевским режимом от Запада более дальнобойных систем, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию.

«Одно обстоятельство должно быть понятно всем: чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно», — сказал глава российского государства.