Семья каждого участника СВО должна быть окружена заботой и почетом, уверен Путин

13:02 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник, оглашая послание Федеральному собранию.

«Я понимаю, как невыносимо тяжело сейчас женам, сыновьям, дочерям павших воинов, их родителям, которые воспитали достойных защитников Отечества. <…> Наш долг — поддержать семьи, потерявшие родных, близких, любимых, помочь им вырастить, поднять детей, дать им образование, профессию», — сказал президент.

«Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом, на их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты», — подчеркнул Путин.

Государственный фонд по поддержке ветеранов специальной военной операции должен работать без бюрократии, за каждой семьей должен быть закреплен свой соцработник.

«За каждой семьей, я подчеркиваю, за каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный социальный работник, координатор, который в ходе личного общения в режиме реального времени будет решать возникающие вопросы», — сказал Путин.

Президент также предложил создать специальный госфонд, который займется оказанием помощи семьям погибших бойцов СВО и ветеранам спецоперации.

«Предлагаю создать специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации, в получении новой профессии», — сказал глава российского государства.