Предатели России понесут ответственность по закону, но «охоты на ведьм» не будет — Путин

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вставшие на путь предательства граждане понесут ответственность по закону, но «охотой на ведьм» Россия заниматься не будет, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию.

«Кто встал на путь прямого предательства, совершая террористические и иные преступления, направленные против безопасности нашего общества, территориальной целостности страны, — понесет ответственность по закону. Но мы никогда не будем уподобляться киевскому режиму и западным элитам, которые занимаются и занимались раньше охотой на ведьм», — сказал российский лидер.

«Не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, отступился от родины. Пусть это останется на их совести, пусть они с этим живут, им с этим жить. Главное, что люди, граждане России, дали им моральную оценку», — добавил Путин.