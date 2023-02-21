Путин предложил запустить программу льготной аренды жилья для работников ОПК

13:06 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин предложил запустить программу льготного арендного жилья для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и поручил оперативно приступить к строительству таких объектов.

«Обязательно будем укреплять гарантии для трудовых коллективов, это касается и зарплат, и социального обеспечения. Предлагаю запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК. Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство», — заявил он во вторник в послании Федеральному собранию.