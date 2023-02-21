По итогам 2022 года ВВП РФ снизился на 2,1%, хотя Запад предрекал обвал до 20% — Путин

13:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внутренний валовый продукт (ВВП) РФ снизился на 2,1% по итогам 2022 года, несмотря на прогнозы обвала до 20% со стороны Запада. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«ВВП в 2022 году снизился на 2,1%. Это самые свежие данные. При этом напомню, что еще в феврале–марте прошлого года, как я уже сказал, предрекали нам просто обвал экономики», — сказал Путин.

Он добавил, что на Западе России предрекали спад экономики в 20-25%.