Цель антироссийских санкций — заставить страдать народ РФ, но расчет не оправдался — президент России

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Антироссийские санкции являются лишь средством, а цель — заставить народ России страдать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Антироссийские санкции — это лишь средство, а цель, как декларируют сами западные руководители, прямая цитата: „заставить страдать наших граждан“. Вот такие „гуманисты“. Они хотят заставить народ страдать, тем самым дестабилизировать наше общество изнутри. Но их расчет не оправдался», — сказал Путин.