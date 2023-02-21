Цель антироссийских санкций — заставить страдать народ РФ, но расчет не оправдался — президент России
13:10 21.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Антироссийские санкции являются лишь средством, а цель — заставить народ России страдать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
«Антироссийские санкции — это лишь средство, а цель, как декларируют сами западные руководители, прямая цитата: „заставить страдать наших граждан“. Вот такие „гуманисты“. Они хотят заставить народ страдать, тем самым дестабилизировать наше общество изнутри. Но их расчет не оправдался», — сказал Путин.
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