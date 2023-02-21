Вооружение России превосходит зарубежные аналоги, необходимо серийное производство — Путин

13:16 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многие образцы российского вооружения значительно превосходят зарубежные аналоги, уже ведется работа по развертыванию их серийного производства. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Многие из них [образцов вооружения и техники] по своим характеристикам существенно превосходят зарубежные аналоги. Задача сейчас перед нами — развернуть их массовое, серийное производство, и такая работа идет, ведется. Ее темпы увеличиваются постоянно», — заявил глава государства.