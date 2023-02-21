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НОВОСТИ

Доля рубля в международных расчетах РФ выросла до одной трети

13:18 21.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля рубля в международных расчетах России по сравнению декабрем 2021 года удвоилась и выросла до одной трети. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Отмечу, что доля российского рубля в наших международных расчетах по сравнению с декабрем 2021 года удвоилась и составила одну треть. Вместе с валютам дружественных стран — это уже больше половины. Будем и дальше вместе с партнерами работать над формированием устойчивой, безопасной системы международных расчетов, не зависимой от доллара и других западных резервных валют, которые при такой политике западных правителей неизбежно будут утрачивать свой универсальный характер. Сами своими руками все делают», — сказал он.

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