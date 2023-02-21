Доля рубля в международных расчетах РФ выросла до одной трети
13:18 21.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доля рубля в международных расчетах России по сравнению декабрем 2021 года удвоилась и выросла до одной трети. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
«Отмечу, что доля российского рубля в наших международных расчетах по сравнению с декабрем 2021 года удвоилась и составила одну треть. Вместе с валютам дружественных стран — это уже больше половины. Будем и дальше вместе с партнерами работать над формированием устойчивой, безопасной системы международных расчетов, не зависимой от доллара и других западных резервных валют, которые при такой политике западных правителей неизбежно будут утрачивать свой универсальный характер. Сами своими руками все делают», — сказал он.
НОВОСТИ
- 13:51 21.02.2023
- Путин предложил с 1 января 2024 года проиндексировать МРОТ на 18,5% до 19 тыс. 242 рублей
- 13:46 21.02.2023
- Предсказания о том, что бизнес РФ на Западе будет «глотать пыль», сбылись — Путин
- 13:44 21.02.2023
- Не менее 4,5 трлн руб. планируется инвестировать в развитие систем ЖКХ — Путин
- 13:35 21.02.2023
- Выборы в РФ в 2023–2024 гг. пройдут по закону и с соблюдением всех процедур — Путин
- 13:33 21.02.2023
- Россияне не пожалели тех, кто потерял свои капиталы за рубежом — Путин
- 13:30 21.02.2023
- Запад не оставлял попыток «поджечь» постсоветские государства и «добить» Россию — Путин
- 13:26 21.02.2023
- РФ будет развивать транспортный коридор «Север — Юг» — президент
- 13:24 21.02.2023
- Россия вышла на новый цикл роста экономики — Путин
- 13:16 21.02.2023
- Сбер заключил сделку с группой компаний Trucker
- 13:16 21.02.2023
- Вооружение России превосходит зарубежные аналоги, необходимо серийное производство — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать