0
0
105
НОВОСТИ

Сбер заключил сделку с группой компаний Trucker

13:16 21.02.2023

СберИнвест стала миноритарным участником группы компаний Trucker. Цель сделки – развитие и укрепление партнерства для цифровизации рынка грузоперевозок.

«Цифровизация играет огромную роль в экономическом и научно-техническом развитии России. Сбер, как признанный эксперт в области цифровых продуктов и сервисов, готов поддерживать партнеров, стремящихся развивать данную область и предоставлять своим клиентам услуги на самом высоком уровне», – подчеркнул директор Департамента инвестиционной деятельности Сбербанка Андрей Добрынин.

«Мы видим продолжающийся тренд в цифровизации отрасли, что в совокупности с уходом иностранных вендоров с рынка открывает отличные возможности для роста. Основная задача в ближайшие годы – стать безусловным лидером software-решений для рынка логистики», – отметил генеральный директор ООО «Тракер Груп» Кирилл Кочанов.

ООО «Тракер Груп»  – быстрорастущая российская компания, один из лидеров в сфере TMS-software (Transportation Management System). Компания предлагает SaaS-решения для авто- и ЖД-логистики, доступные в веб-браузере и мобильном приложении. В 2022 году через систему собственной разработки Trucker TMS проведено более 1 млн рейсов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:03 21.02.2023
Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ — Путин
0
7
14:00 21.02.2023
Белорусские депутаты приняли закон о смертной казни для чиновников за госизмену
0
18
13:51 21.02.2023
Путин предложил с 1 января 2024 года проиндексировать МРОТ на 18,5% до 19 тыс. 242 рублей
0
43
13:46 21.02.2023
Предсказания о том, что бизнес РФ на Западе будет «глотать пыль», сбылись — Путин
0
54
13:44 21.02.2023
Не менее 4,5 трлн руб. планируется инвестировать в развитие систем ЖКХ — Путин
0
55
13:35 21.02.2023
Выборы в РФ в 2023–2024 гг. пройдут по закону и с соблюдением всех процедур — Путин
0
78
13:33 21.02.2023
Россияне не пожалели тех, кто потерял свои капиталы за рубежом — Путин
0
88
13:30 21.02.2023
Запад не оставлял попыток «поджечь» постсоветские государства и «добить» Россию — Путин
0
91
13:26 21.02.2023
РФ будет развивать транспортный коридор «Север — Юг» — президент
0
105
13:24 21.02.2023
Россия вышла на новый цикл роста экономики — Путин
0
108

Возврат к списку