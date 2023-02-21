Сбер заключил сделку с группой компаний Trucker

13:16

СберИнвест стала миноритарным участником группы компаний Trucker. Цель сделки – развитие и укрепление партнерства для цифровизации рынка грузоперевозок.

«Цифровизация играет огромную роль в экономическом и научно-техническом развитии России. Сбер, как признанный эксперт в области цифровых продуктов и сервисов, готов поддерживать партнеров, стремящихся развивать данную область и предоставлять своим клиентам услуги на самом высоком уровне», – подчеркнул директор Департамента инвестиционной деятельности Сбербанка Андрей Добрынин.

«Мы видим продолжающийся тренд в цифровизации отрасли, что в совокупности с уходом иностранных вендоров с рынка открывает отличные возможности для роста. Основная задача в ближайшие годы – стать безусловным лидером software-решений для рынка логистики», – отметил генеральный директор ООО «Тракер Груп» Кирилл Кочанов.

ООО «Тракер Груп» – быстрорастущая российская компания, один из лидеров в сфере TMS-software (Transportation Management System). Компания предлагает SaaS-решения для авто- и ЖД-логистики, доступные в веб-браузере и мобильном приложении. В 2022 году через систему собственной разработки Trucker TMS проведено более 1 млн рейсов.