Россия вышла на новый цикл роста экономики — Путин

13:24 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономика России в настоящий момент смогла выйти на новый цикл роста экономики, ее структура обрела качественно иной характер. Она нацелена на новые рынки, поставку не сырья, а товаров с высокой добавленной стоимостью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Мы фактически вышли на новый цикл роста экономики. По оценкам специалистов, его модель, структура обретают качественно иной характер. На первый план выходят новые перспективные и глобальные рынки, включая АТР, наш собственный внутренний рынок. Научная, технологическая, и кадровая база. Не поставки сырья за рубеж, а производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Это позволяет раскрыть громадный потенциал России во всех сферах и областях», — сказал он.

Президент напомнил, что около 1 трлн рублей было выделено в 2022 году на поддержку экономики и бизнеса РФ на фоне санкций.

«Так, уже в марте прошлого года был запущен пакет мер по поддержке бизнеса и экономики на общую сумму порядка 1 трлн рублей. Я хочу обратить внимание — это не эмиссионная политика. Нет-нет, все у нас на прочной рыночной базе делается», — сказал Путин.