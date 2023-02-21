РФ будет развивать транспортный коридор «Север — Юг» — президент

13:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет уделять особое внимание развитию транспортного коридора «Север — Юг», это откроет новые маршруты для делового сотрудничества с Индией, Ираном, Пакистаном, странами Ближнего Востока. Об этом в ходе послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин.

«Будем развивать порты Черного и Азовского морей, особое внимание уделим, уделяем уже — те, кто занимается этим в ежедневном режиме, знают — будем уделять [особое внимание] международному коридору „Север — Юг“. Уже в этом году по Волго-Каспийскому каналу смогут проходить суда с осадкой не менее 4,5 м. Это откроет новые маршруты для делового сотрудничества с Индией, Ираном, Пакистаном, странами Ближнего Востока. Мы и дальше будем развивать этот коридор», — сказал Путин.