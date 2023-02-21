Запад не оставлял попыток «поджечь» постсоветские государства и «добить» Россию — Путин

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад провоцировал конфликты на постсоветском пространстве и не оставлял попыток окончательно «добить» Россию, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию.

«Все годы после развала Советского союза Запад не оставлял попыток „поджечь“ постсоветские государства и, главное, окончательно „добить“ Россию как самую большую сохранившуюся часть нашего исторического, государственного пространства, Прощали и натравливали на нас международных террористов, провоцировали региональные конфликты по периметру наших границ, игнорировали наши интересы и использовали средства экономического сдерживания и подавления», — констатировал Путин.