Россияне не пожалели тех, кто потерял свои капиталы за рубежом — Путин

13:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никто из числа простых россиян не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в иностранных банках и другие активы за рубежом. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Никто из простых граждан России не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках. Не пожалел тех, кто лишился яхт и дворцов за рубежом. А в разговорах на кухнях люди припомнили и приватизацию 90-х и показную роскошь новых элит», — сказал глава государства.