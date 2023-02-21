Выборы в РФ в 2023–2024 гг. пройдут по закону и с соблюдением всех процедур — Путин

13:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запланированные на 2023 и 2024 годы выборы, включая президентские, пройдут в строгом соответствии с законом и с соблюдением всех демократических процедур. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«И выборы в местные и в региональные органы власти в сентябре этого года, и президентские выборы в 2024-м [году] состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических конституционных процедур», — сказал глава государства.