Не менее 4,5 трлн руб. планируется инвестировать в развитие систем ЖКХ — Путин

13:44 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Программа по строительству и ремонту систем ЖКХ начинает действовать с этого года, в течение 10 лет планируется инвестировать в эту сферу не менее 4,5 трлн рублей. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«С этого года начинается большая программа по строительству и ремонту систем ЖКХ. В течение 10 лет планируется инвестировать в эту сферу не менее 4,5 трлн рублей. Мы знаем, насколько это важно для граждан, насколько запущена эта сфера. Надо работать, и будем это делать. Важно, чтобы программа сразу получила мощный старт. Поэтому прошу правительство обеспечить ее стабильное финансирование», — сказал он.