Предсказания о том, что бизнес РФ на Западе будет «глотать пыль», сбылись — Путин

13:46 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предсказания о том, что российский бизнес на Западе будет «глотать пыль» в попытке спасти свои деньги, сбылись, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Как-то в шутку, обращаясь к представителям бизнеса РФ, я сказал: „Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и кабинетам западных чиновников, спасая свои деньги“. Ровно так все и вышло», — отметил Путин.