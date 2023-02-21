Предсказания о том, что бизнес РФ на Западе будет «глотать пыль», сбылись — Путин
13:46 21.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предсказания о том, что российский бизнес на Западе будет «глотать пыль» в попытке спасти свои деньги, сбылись, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
«Как-то в шутку, обращаясь к представителям бизнеса РФ, я сказал: „Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и кабинетам западных чиновников, спасая свои деньги“. Ровно так все и вышло», — отметил Путин.
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