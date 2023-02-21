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Путин предложил с 1 января 2024 года проиндексировать МРОТ на 18,5% до 19 тыс. 242 рублей

13:51 21.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) необходимо проиндексировать на дополнительные 10% с 1 января 2024 года. Таким образом МРОТ вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию во вторник.

«Предлагаю с 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению провести еще одно — на дополнительные 10%. Таким образом минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля», — сказал он.

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