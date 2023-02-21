Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ — Путин

14:03 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия приостанавливает свое участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но не выходит из него. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие», — указал глава государства.