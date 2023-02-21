Белорусские депутаты приняли закон о смертной казни для чиновников за госизмену

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Белоруссии во вторник приняли во втором, окончательном чтении проект закона, предусматривающий в том числе введение смертной казни для должностных лиц за совершение государственной измены. Об этом проинформировала пресс-служба нижней палаты парламента.

«Во втором чтении принят проект закона „Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности“, — говорится в сообщении. После одобрения Советом Республики документ, принятый депутатами в первом чтении 7 декабря 2022 года, поступит на подпись президенту страны.