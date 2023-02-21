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НОВОСТИ

Премьер Италии Мелони прибыла в Киев

14:12 21.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во вторник утром приехала в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщило агентство АНСА.

По его сведениям, в рамках визита премьер Италии посетит Бучу и Ирпень.

Это первый визит Мелони на Украину. Днем ранее она посетила Варшаву. Мелони неоднократно заявляла о приверженности линии НАТО и ЕС по украинскому кризису. Она также заверила, что Рим продолжит оказывать Киеву помощь, в том числе военную. В июне 2022 г. Украину посетил ее предшественник Марио Драги.

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