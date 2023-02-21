Для всех участников спецоперации установят 14-дневный отпуск раз в полгода

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил установить для мобилизованных и остальных военнослужащих, включая добровольцев, двухнедельный отпуск раз в полгода без учета времени на дорогу.

«Считаю необходимым установить для мобилизованных, вообще для всех военнослужащих, всех участников специальной военной операции, в том числе и добровольцев, регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу», — сказал он в послании Федеральному собранию во вторник.