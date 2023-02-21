Путин предложил вернуться к традиционной системе высшего образования
14:10 21.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием, срок обучения по которой будет составлять от четырех до шести лет.
«Предлагается следующее. Первое: вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Срок обучения может составить от четырех до шести лет. При этом даже в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены программы разные, подготовки в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запросов рынка труда», — отметил он во вторник, оглашая послание.
Путин отметил, что если профессия требует дополнительной подготовки, узкой специализации, должна быть возможность продолжить образование в магистратуре или ординатуре. Также в отдельный уровень профессионального образования следует выделить аспирантуру, которая готовит кадры для научной и преподавательской деятельности, добавил глава государства.
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