Сбербанк добавил в реферальную программу скидку на кредит по бизнес-карте
14:40 21.02.2023
Сбербанк улучшил реферальную программу для малого бизнеса «Все в плюсе». В ней появился новый вид вознаграждения – ставка по кредитной бизнес-карте на 1,2 процентных пункта ниже обычной как для новых, так и для действующих клиентов, которые смогут перевыпустить карту и получить меньшую процентную ставку. Более выгодные условия станут доступны через два месяца после выполнения условий программы.
За привлечение в банк новых клиентов участникам программы доступны еще три варианта поощрения – единовременная выплата 2000 руб. на расчетный счет в СберБизнесе, а также пакеты расчетно-кассового обслуживания «Набирая обороты» (на 2 месяца) и «Полным ходом» (на 1 месяц), которые обойдутся всего в 1 руб. вместо 1290 и 3990 руб. соответственно. Привлекать можно неограниченное число клиентов: например, пригласить 10 партнеров и заработать 20 тыс. руб.
«Реферальная программа Сбера для малого и микробизнеса стартовала 1 июля 2022 года. И мы продолжаем улучшать ее, добавляя новые виды поощрений, – отметил директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин. – В декабре мы включили в программу «Все в плюсе» единовременную выплату или скидку на один из пакетов услуг, а теперь дополнили ее скидкой на ставку по кредитной карте. Наша бизнес-кредитка отличается длительным льготным периодом, который составляет 100 дней».
Чтобы стать участником программы «Все в плюсе», на сайте банка предпринимателю достаточно сформировать ссылку и поделиться ею с партнером. Выполнив условия реферальной программы, оба участника – и тот, кто привлек нового клиента, и новый клиент – получат вознаграждение.
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