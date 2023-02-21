Послу США сделан демарш в связи с военной помощью Вашингтона Украине — МИД РФ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол США в Москве Линн Трейси во вторник была вызвана в МИД РФ, где ей был сделан демарш в связи с продолжающейся вовлеченностью Вашингтона в боевые действия на стороне Украины. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

«Вызванной в МИД России главе американской дипмиссии 21 февраля был сделан демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия на стороне киевского режима», — сообщили в министерстве.