Послу США сделан демарш в связи с военной помощью Вашингтона Украине — МИД РФ
15:00 21.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол США в Москве Линн Трейси во вторник была вызвана в МИД РФ, где ей был сделан демарш в связи с продолжающейся вовлеченностью Вашингтона в боевые действия на стороне Украины. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.
«Вызванной в МИД России главе американской дипмиссии 21 февраля был сделан демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия на стороне киевского режима», — сообщили в министерстве.
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