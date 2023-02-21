«Бухгалтер» ИГ задержан Службой госбезопасности Азербайджана — агентство

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана задержали «бухгалтера» террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило во вторник со ссылкой на источник азербайджанское информационное агентство Тренд.

По его данным, «бухгалтер» ИГ долгое время укрывался в разных странах. В настоящее время проводятся широкомасштабные следственно-оперативные мероприятия. Подробности будут обнародованы позже. Имя задержанного не указывается.