Средства на поддержку новых регионов заложены в бюджете РФ — Силуанов
16:00 21.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все необходимые для финансирования новых регионов РФ средства уже учтены в бюджете. Об этом во вторник журналистам заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Все это посчитано (необходимые на поддержку новых регионов средства — прим. ТАСС), все это заложено в тех ресурсах, которые сегодня предоставляются на развитие новых субъектов РФ», — сказал Силуанов.
Он подчеркнул, что дополнительного финансирования в этой сфере не требуется, «о повышении налогов в текущем году речи не идет».
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