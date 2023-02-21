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НОВОСТИ

Средства на поддержку новых регионов заложены в бюджете РФ — Силуанов

16:00 21.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все необходимые для финансирования новых регионов РФ средства уже учтены в бюджете. Об этом во вторник журналистам заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Все это посчитано (необходимые на поддержку новых регионов средства — прим. ТАСС), все это заложено в тех ресурсах, которые сегодня предоставляются на развитие новых субъектов РФ», — сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что дополнительного финансирования в этой сфере не требуется, «о повышении налогов в текущем году речи не идет».

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