0
0
22
НОВОСТИ

Собянин: В послании президента к Федеральному Собранию сформулированы задачи на долгосрочную перспективу

17:05 21.02.2023

Президент Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию обозначил задачи на долгосрочную перспективу, уверен мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник пообещал, что поставленная главой РФ задача помочь семьям участников специальной военной операции (СВО) будет безусловно выполнена.

 «Задача, поставленная президентом, - окружить всех участников СВО и их семьи максимумом заботы и внимания, помочь как можно быстрее вернуться к мирной жизни – в Москве будет, безусловно, выполнена. В ближайшее время я подпишу соответствующий указ», - отметил Собянин у себя в Telegram-канале. Мэр сообщил также, что необходимые для реализации задачи решения примут в Москве в самое ближайшее время.

По словам Собянина, в Послании президент также обозначил задачи, решение которых обеспечить России развитие в долгосрочной перспективе. «Владимир Владимирович сформулировал задачи на долгосрочную перспективу - по развитию транспортной инфраструктуры, промышленности, образования, здравоохранения, повышению качества жизни граждан», - считает столичный градоначальник.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 21.02.2023
Блинкен заявил, что США готовы обсуждать с РФ вопрос ограничения вооружений
0
12
16:32 21.02.2023
Минобороны должно быть готово к ядерным испытаниям, но первой РФ их не проведет — Путин
0
96
16:12 21.02.2023
Судно, потерпевшее крушение в Черном море у берегов Кубани, разломилось и затонуло
0
175
16:00 21.02.2023
Средства на поддержку новых регионов заложены в бюджете РФ — Силуанов
0
132
15:51 21.02.2023
Мэр Москвы Собянин: Поставленная президентом задача помочь семьям участников СВО будет безусловно выполнена
0
151
15:32 21.02.2023
«Бухгалтер» ИГ задержан Службой госбезопасности Азербайджана — агентство
0
164
15:12 21.02.2023
Путин предложил выделить маткапитал на родившихся после 2007 г. детей в новых регионах РФ
0
276
15:00 21.02.2023
Послу США сделан демарш в связи с военной помощью Вашингтона Украине — МИД РФ
0
226
14:40 21.02.2023
Сбербанк добавил в реферальную программу скидку на кредит по бизнес-карте
0
217
14:32 21.02.2023
Для всех участников спецоперации установят 14-дневный отпуск раз в полгода
0
245

Возврат к списку