Собянин: В послании президента к Федеральному Собранию сформулированы задачи на долгосрочную перспективу
17:05 21.02.2023
Президент Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию обозначил задачи на долгосрочную перспективу, уверен мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник пообещал, что поставленная главой РФ задача помочь семьям участников специальной военной операции (СВО) будет безусловно выполнена.
«Задача, поставленная президентом, - окружить всех участников СВО и их семьи максимумом заботы и внимания, помочь как можно быстрее вернуться к мирной жизни – в Москве будет, безусловно, выполнена. В ближайшее время я подпишу соответствующий указ», - отметил Собянин у себя в Telegram-канале. Мэр сообщил также, что необходимые для реализации задачи решения примут в Москве в самое ближайшее время.
По словам Собянина, в Послании президент также обозначил задачи, решение которых обеспечить России развитие в долгосрочной перспективе. «Владимир Владимирович сформулировал задачи на долгосрочную перспективу - по развитию транспортной инфраструктуры, промышленности, образования, здравоохранения, повышению качества жизни граждан», - считает столичный градоначальник.
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