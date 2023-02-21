Байден заявил, что заверил Зеленского в твердой поддержке Киева Вашингтоном

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден заявил, что на состоявшейся в понедельник в Киеве встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским заверил его в прочности поддержки Киева со стороны Вашингтона.

«Я сказал президенту Зеленскому, когда мы разговаривали вчера в Киеве, что я могу с гордостью заявить о нашей остающейся непоколебимой поддержке Украины», — сообщил хозяин Белого дома на встрече со своим польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве. Трансляцию вел телеканал Си-эн-эн.