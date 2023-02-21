Конфликт на Украине закончится переговорами, а Крым останется в РФ — польский генерал
17:40 21.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конфликт на Украине рано или поздно завершится за столом переговоров, но Крым в любом случае останется в составе России. Такое мнение высказал во вторник в эфире радиостанции Эр-эм-эф польский генерал, бывший заместитель главы разведки Североатлантического альянса Ярослав Стружик.
«Наш опыт последних нескольких десятков лет показывает, что ни одна война не заканчивается так, как мы того ожидаем», — сказал он, приведя в пример Афганистан, Ирак и Балканы. «Точно в какой-то момент наступит время дипломатических шагов», — считает эксперт. «В какой-то момент какие-то решения будут положены на стол переговоров. Дипломатические решения о перемирии появятся еще в этом году», — полагает он.
По мнению Стружика, в любом случае Крым точно останется в составе России. «Я убежден, что Украине будет очень сложно вернуть Крым. Я даже близок к утверждению, что это невозможно», — сказал бывший разведчик.
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