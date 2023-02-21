В США готовы к встрече с российскими коллегами по теме ДСНВ – Белый дом

18:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские представители готовы встретиться с российскими коллегами для обсуждения тематики Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) и стратегической стабильности. Об этом сообщил во вторник телеканалу Си-эн-эн представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

«Мы готовы встретиться с Россией для обсуждения договора и темы ядерной стабильности, подтверждением чего является наша недавняя встреча с участием пяти ядерных держав, посвященная снижению рисков. Как мы говорили ранее, независимо от того, что еще происходит в мире, Соединенные Штаты готовы работать по тематике жизненно важных мер контроля над вооружениями», — сказал он.