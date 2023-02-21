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Глава МВФ увидела на Украине признаки восстановления экономики

19:15 21.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что в течение нынешнего года украинская экономика будет постепенно восстанавливаться. Об этом директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева заявила во вторник по итогам своего визита на Украину.

«В ходе моего визита и бесед [с украинскими должностными лицами] я увидела экономику, которая функционирует, несмотря на колоссальные проблемы. Магазины открыты, услуги оказываются, люди ходят на работу. <…> Государственные ведомства и экономические институты работают примечательно хорошо: они собирают налоги, выплачивают зарплаты и пенсии. Банковская система в полной мере функционирует. Несмотря на атаки на критически важную инфраструктуру, экономика [Украины] приспосабливается, в течение этого года ожидается постепенное восстановление экономики», — говорится в письменном заявлении Георгиевой, распространенном пресс-службой МВФ.

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