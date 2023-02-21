0
0
41
НОВОСТИ

ФРГ, Дания и Швеция не знают, когда завершиться расследование взрывов на СП-1 и СП-2

20:01 21.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Германии, Дании и Швеции еще не завершили расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом говорится в письме, распространенном во вторник постоянными представительствами трех стран при ООН.

«Расследования еще не завершены <…>. Невозможно сказать, когда они завершатся <…>. Российские власти были проинформированы о ведущемся расследовании», — говорится в документе, размещенном на странице датского МИД в «Твиттере».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:14 21.02.2023
Президент США: Запад не планировал нападать на Россию
0
5
19:30 21.02.2023
В планах Путина пока нет никаких контактов с президентом США - Песков
0
98
19:15 21.02.2023
Глава МВФ увидела на Украине признаки восстановления экономики
0
130
19:04 21.02.2023
Ван И: Сегодня у нас очень хорошие возможности для продолжения нашего с РФ стратегического взаимодействия
0
141
18:30 21.02.2023
Председатель КНР может весной посетить Россию - WSJ
0
192
18:21 21.02.2023
В США готовы к встрече с российскими коллегами по теме ДСНВ – Белый дом
0
183
17:47 21.02.2023
Мэр Собянин подписал указ о единых мерах поддержки семей всех участвующих в СВО москвичей
0
221
17:40 21.02.2023
Конфликт на Украине закончится переговорами, а Крым останется в РФ — польский генерал
0
244
17:12 21.02.2023
Байден заявил, что заверил Зеленского в твердой поддержке Киева Вашингтоном
0
238
17:05 21.02.2023
Собянин: В послании президента к Федеральному Собранию сформулированы задачи на долгосрочную перспективу
0
253

Возврат к списку