ФРГ, Дания и Швеция не знают, когда завершиться расследование взрывов на СП-1 и СП-2

20:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Германии, Дании и Швеции еще не завершили расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом говорится в письме, распространенном во вторник постоянными представительствами трех стран при ООН.

«Расследования еще не завершены <…>. Невозможно сказать, когда они завершатся <…>. Российские власти были проинформированы о ведущемся расследовании», — говорится в документе, размещенном на странице датского МИД в «Твиттере».