Байден заявил, что НАТО и США «не устанут» поддерживать Украину

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс не будет разделен и не устанет на фоне конфликта на Украине, а поддержка Киева со стороны Вашингтона и его союзников не ослабнет. Об этом заявил во вторник во время выступления в Варшаве президент США Джо Байден.

«Не должно быть сомнений в том, что наша поддержка Украины не пошатнется, НАТО не будет разделена, и мы не устанем», — утверждал он.