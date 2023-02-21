МИД РФ: Ведение дел с США и в целом с Западом в обычном режиме больше невозможно
20:20 21.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Ведение дел с США и в целом с Западом в обычном режиме больше не представляется возможным — как в принципиальном плане, так и применительно к сфере контроля над вооружениями, которая неотделима от геополитических и военно-стратегических реалий», — говорится в заявлении министерства, распространенном во вторник.
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