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МИД РФ: Ведение дел с США и в целом с Западом в обычном режиме больше невозможно

20:20 21.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вести дела с США и в целом с Западом в обычном режиме больше невозможно, это касается и сферы контроля над вооружениями. Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с приостановлением Москвой действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Ведение дел с США и в целом с Западом в обычном режиме больше не представляется возможным — как в принципиальном плане, так и применительно к сфере контроля над вооружениями, которая неотделима от геополитических и военно-стратегических реалий», — говорится в заявлении министерства, распространенном во вторник.

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