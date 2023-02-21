МИД РФ: Ведение дел с США и в целом с Западом в обычном режиме больше невозможно

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вести дела с США и в целом с Западом в обычном режиме больше невозможно, это касается и сферы контроля над вооружениями. Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с приостановлением Москвой действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Ведение дел с США и в целом с Западом в обычном режиме больше не представляется возможным — как в принципиальном плане, так и применительно к сфере контроля над вооружениями, которая неотделима от геополитических и военно-стратегических реалий», — говорится в заявлении министерства, распространенном во вторник.