Президент США: Россия никогда не победит Украину. Никогда

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден утверждает, что Россия не сможет одержать победу в конфликте на Украине. Соответствующее заявление он озвучил во вторник во время выступления в Варшаве.

«Россия никогда не победит Украину. Никогда», — утверждал Байден. «Украина продолжает защищаться от российского наступления и готовит свое контрнаступление. Будут жесткие и горькие дни, победы и трагедии, но Украина приготовилась», — добавил Байден.