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Дания, Швеция и Германия выгораживают США в расследованиях по «Северным потокам» — Небензя

09:00 22.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальные расследования Германии, Дании и Швеции по взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» направлены на то, чтобы выгородить США. Об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

«Те расследования, которые проводят скандинавские государства и Германия, не просто нетранспарентны, а, как это уже совершенно очевидно, направлены исключительно на то, чтобы замести следы и выгородить старшего американского брата. Нас к ним не допускают, все наши запросы высокомерно игнорируют», — сказал он.

«В случае с подрывом „Северного потока“ не вызывает сомнения ни мотив преступления, ни его исполнитель, ни способ, которым преступление было совершено», — добавил Небензя.

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