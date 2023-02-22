Заявления США о непричастности к ЧП на Nord Stream недостаточно — постпред КНР при ООН

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления США относительно их непричастности к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» недостаточно. Такую позицию изложил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Китая при всемирной организации Чжан Цзюнь.

«В последнее время мы узнали много деталей и информации, касающейся инцидента с „Северными потоками“, эти данные вызывают тревогу», — указал он. «Простого заявления о том, что это совершенная ложь и полная фикция, очевидно, недостаточно для того, чтобы ответить на множество вопросов и опасений, возникших по всему миру», — указал постпред Китая. «Мы ожидаем убедительных объяснений от причастных сторон. Этот запрос носит законный характер и полностью обоснован», — подчеркнул он.