0
0
133
НОВОСТИ

Заявления США о непричастности к ЧП на Nord Stream недостаточно — постпред КНР при ООН

09:05 22.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления США относительно их непричастности к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» недостаточно. Такую позицию изложил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Китая при всемирной организации Чжан Цзюнь.

«В последнее время мы узнали много деталей и информации, касающейся инцидента с „Северными потоками“, эти данные вызывают тревогу», — указал он. «Простого заявления о том, что это совершенная ложь и полная фикция, очевидно, недостаточно для того, чтобы ответить на множество вопросов и опасений, возникших по всему миру», — указал постпред Китая. «Мы ожидаем убедительных объяснений от причастных сторон. Этот запрос носит законный характер и полностью обоснован», — подчеркнул он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 22.02.2023
Президент Польши заявил о серьезных проблемах с запчастями для танков «Леопард»
0
19
09:32 22.02.2023
СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Сумах
0
85
09:20 22.02.2023
Песков заявил, что Путин, в отличие от Запада, делал все для реализации «Минска-2»
0
98
09:00 22.02.2023
Дания, Швеция и Германия выгораживают США в расследованиях по «Северным потокам» — Небензя
0
132
22:30 21.02.2023
Президент РФ уполномочен принять решение о возобновлении действия ДСНВ - законопроект
0
780
22:00 21.02.2023
На Москву и область идет серьезное похолодание - синоптики
0
826
20:45 21.02.2023
Президент США: Россия никогда не победит Украину. Никогда
0
2071
20:40 21.02.2023
Байден: Мы продолжаем поддерживать самый масштабный в истории санкционный режим [против России]
0
766
20:20 21.02.2023
МИД РФ: Ведение дел с США и в целом с Западом в обычном режиме больше невозможно
0
844
20:15 21.02.2023
Байден заявил, что НАТО и США «не устанут» поддерживать Украину
0
711

Возврат к списку