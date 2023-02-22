Песков заявил, что Путин, в отличие от Запада, делал все для реализации «Минска-2»
09:20 22.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что российский лидер Владимир Путин, в отличие от партнеров по «нормандской четверке» (Россия, Германия, Украина, Франция), делал все для реализации Минских соглашений.
«В отличие от них [экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, экс-президента Франции Франсуа Олланда и экс-президента Украины Петра Порошенко], президент Путин сделал очень много и приложил очень много усилий для того, чтобы реализовать эти договоренности и вынудить украинскую сторону выполнить взятые на себя обязательства», — сказал Песков в интервью ТАСС.
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