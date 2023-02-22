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НОВОСТИ

СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Сумах

09:32 22.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы произошли в ночь на среду в городах Днепропетровск и Сумы на Украине. Об этом в среду сообщило украинское издание «Страна».

Ранее в Днепропетровской и Сумской областях была объявлена воздушная тревога.

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