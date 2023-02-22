0
0
19
НОВОСТИ

Президент Польши заявил о серьезных проблемах с запчастями для танков «Леопард»

10:00 22.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша испытывает серьезные проблемы с запасными частями для танков «Леопард», которые планируется направить Украине, потому что не может получить их из Германии. С таким утверждением выступил в вышедшем в эфир во вторник интервью телеканалу Си-эн-эн президент Польши Анджей Дуда.

«Я немного удивлен словами канцлера [ФРГ Олафа] Шольца. Я надеюсь, что их „Леопарды“ готовы, потому что, честно говоря, у нас серьезные проблемы с запасными частями для [данных] танков. Запасные части производятся только в Германии, так что это достаточно распространенная проблема. У других стран тоже есть такие сложности, потому что Германия испытывает серьезные проблемы с запасными частями. Мы не понимаем эту ситуацию, но так обстоит дело», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 22.02.2023
СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Сумах
0
85
09:20 22.02.2023
Песков заявил, что Путин, в отличие от Запада, делал все для реализации «Минска-2»
0
98
09:05 22.02.2023
Заявления США о непричастности к ЧП на Nord Stream недостаточно — постпред КНР при ООН
0
133
09:00 22.02.2023
Дания, Швеция и Германия выгораживают США в расследованиях по «Северным потокам» — Небензя
0
132
22:30 21.02.2023
Президент РФ уполномочен принять решение о возобновлении действия ДСНВ - законопроект
0
780
22:00 21.02.2023
На Москву и область идет серьезное похолодание - синоптики
0
826
20:45 21.02.2023
Президент США: Россия никогда не победит Украину. Никогда
0
2071
20:40 21.02.2023
Байден: Мы продолжаем поддерживать самый масштабный в истории санкционный режим [против России]
0
766
20:20 21.02.2023
МИД РФ: Ведение дел с США и в целом с Западом в обычном режиме больше невозможно
0
844
20:15 21.02.2023
Байден заявил, что НАТО и США «не устанут» поддерживать Украину
0
711

Возврат к списку