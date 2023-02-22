Президент Польши заявил о серьезных проблемах с запчастями для танков «Леопард»
10:00 22.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша испытывает серьезные проблемы с запасными частями для танков «Леопард», которые планируется направить Украине, потому что не может получить их из Германии. С таким утверждением выступил в вышедшем в эфир во вторник интервью телеканалу Си-эн-эн президент Польши Анджей Дуда.
«Я немного удивлен словами канцлера [ФРГ Олафа] Шольца. Я надеюсь, что их „Леопарды“ готовы, потому что, честно говоря, у нас серьезные проблемы с запасными частями для [данных] танков. Запасные части производятся только в Германии, так что это достаточно распространенная проблема. У других стран тоже есть такие сложности, потому что Германия испытывает серьезные проблемы с запасными частями. Мы не понимаем эту ситуацию, но так обстоит дело», — сказал он.
НОВОСТИ
- 09:32 22.02.2023
- СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Сумах
- 09:20 22.02.2023
- Песков заявил, что Путин, в отличие от Запада, делал все для реализации «Минска-2»
- 09:05 22.02.2023
- Заявления США о непричастности к ЧП на Nord Stream недостаточно — постпред КНР при ООН
- 09:00 22.02.2023
- Дания, Швеция и Германия выгораживают США в расследованиях по «Северным потокам» — Небензя
- 22:30 21.02.2023
- Президент РФ уполномочен принять решение о возобновлении действия ДСНВ - законопроект
- 22:00 21.02.2023
- На Москву и область идет серьезное похолодание - синоптики
- 20:45 21.02.2023
- Президент США: Россия никогда не победит Украину. Никогда
- 20:40 21.02.2023
- Байден: Мы продолжаем поддерживать самый масштабный в истории санкционный режим [против России]
- 20:20 21.02.2023
- МИД РФ: Ведение дел с США и в целом с Западом в обычном режиме больше невозможно
- 20:15 21.02.2023
- Байден заявил, что НАТО и США «не устанут» поддерживать Украину
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать