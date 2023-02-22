Президент Польши заявил о серьезных проблемах с запчастями для танков «Леопард»

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша испытывает серьезные проблемы с запасными частями для танков «Леопард», которые планируется направить Украине, потому что не может получить их из Германии. С таким утверждением выступил в вышедшем в эфир во вторник интервью телеканалу Си-эн-эн президент Польши Анджей Дуда.

«Я немного удивлен словами канцлера [ФРГ Олафа] Шольца. Я надеюсь, что их „Леопарды“ готовы, потому что, честно говоря, у нас серьезные проблемы с запасными частями для [данных] танков. Запасные части производятся только в Германии, так что это достаточно распространенная проблема. У других стран тоже есть такие сложности, потому что Германия испытывает серьезные проблемы с запасными частями. Мы не понимаем эту ситуацию, но так обстоит дело», — сказал он.